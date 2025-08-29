Cremonese Sassuolo, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori per l’anticipo della seconda giornata di Serie A

La seconda giornata di Serie A 2025/26 si apre venerdì 29 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, dove la Cremonese di Davide Nicola – tecnico esperto e maestro di salvezze impossibili – ospita il Sassuolo guidato da Fabio Grosso, ex Juve e Palermo ed e campione del mondo 2006 e allenatore in cerca di riscatto.

Cremonese: entusiasmo alle stelle dopo l’impresa di San Siro

I grigiorossi arrivano a questo appuntamento con il morale altissimo dopo il clamoroso successo per 2-1 ottenuto a San Siro contro il Milan. Protagonisti assoluti Federico Baschirotto, difensore roccioso capace di farsi valere anche in zona gol, e Federico Bonazzoli, attaccante d’area che ha siglato una rete spettacolare. A supporto, l’esterno Alessio Zerbin ha offerto assist preziosi e corsa instancabile.

Il debutto casalingo sarà l’occasione per confermare la solidità difensiva e la compattezza di squadra mostrate all’esordio. Con oltre 7.700 abbonati, lo Zini promette un’atmosfera caldissima, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo.

Sassuolo: obbligo di reazione dopo il ko con il Napoli

Dall’altra parte, il Sassuolo arriva da una sconfitta interna per 2-0 contro il Napoli campione d’Italia. Mister Grosso sta lavorando per dare equilibrio a una retroguardia ancora in rodaggio e per ritrovare brillantezza offensiva. Gli occhi saranno puntati su Domenico Berardi, capitano e leader tecnico, chiamato a trascinare i compagni, e su Andrea Pinamonti, centravanti abile nel gioco aereo e nei movimenti senza palla.

Tra le novità di formazione, attenzione al centrocampista Aster Vranckx, giovane di talento con capacità di inserimento, e al terzino Josh Doig, pronto a spingere sulla corsia mancina.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso