Cremonese, dopo l’infortuno di Agazzi e il forfait di Ravaglia il club corre ai ripari

Cercasi portiere in casa Cremonese. Il tecnico Rastelli infatti dovrà fare a meno per molto tempo di Agazzi. L’estremo difensore è stato operato al menisco dopo l’infortunio nel match di Coppa Italia contro la Lazio. Anche il secondo, Ravaglia è infortunato e per questo occorre intervenire sul mercato.

Come riporta Gianlucadimarzio.com la scelta sarebbe ricaduta su Viviano ex di Spal e Sampdoria.