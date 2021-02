Crespo: «Kakà un amico. felice di trovarlo al San Paolo» – VIDEO

Hernan Crespo ha parlato anche di Kakà nel corso della sua presentazione al San Paolo

Nel corso della sua presentazione come nuovo allenatore del San Paolo, Hernan Crespo ha parlato anche di Ricardo Kakà, ex compagno di squadra che lo aiuterà ad ambientarsi nel club brasiliano.

«Saranno i vertici del club a decidere che ruolo svolgerà. Posso solo dire che è una bella sorpresa averlo qui, non mi aspettavo di trovarlo, mi aveva mandato un messaggio ed è bello trovare un amico. Parliamo di una leggenda del calcio mondiale, non solo del San Paolo. Averlo qui con me è fantastico, perché conosce l’ambiente e può aiutarmi moltissimo ad accorciare i tempi di ambientamento, quei tempi che servono a un tecnico e al suo staff quando iniziano un nuovo percorso in un Paese diverso».