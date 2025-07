Criscitiello sicuro: «Quella squadra ha una proprietà solida. Con quel mister possono puntare in alto» - Calcio News 24

Criscitiello, noto giornalista, si esprime così sulla quella determinata squadra nonostante gli ultimi problemi

In vista del Terzo Memorial Sandro Criscitiello, in programma sabato 26 luglio alle ore 20:30 a Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Il torneo vedrà di fronte la Lazio e l’Avellino, in un appuntamento che unisce sport, passione e ricordo.

Criscitiello ha voluto elogiare l’atteggiamento e la disponibilità mostrata dalla società biancoceleste nell’organizzazione dell’evento:

«Ho trovato nella Lazio una grande apertura. È una società seria, che ha dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti di questa iniziativa. Ringrazio personalmente il presidente Claudio Lotito per la disponibilità mostrata: si è messo a disposizione fin da subito e ha capito l’importanza del Memorial. La Lazio ha fatto un bel gesto anche per i tifosi, con l’uscita del primo Sarri-bis proprio vicino Roma, a Frosinone».

L’evento sarà infatti la prima uscita stagionale ufficiale della Lazio davanti al pubblico del Centro-Sud, dopo i giorni di ritiro a Formello. Un’occasione per vedere da vicino il lavoro tattico portato avanti da Maurizio Sarri, alla sua terza stagione sulla panchina biancoceleste.

«Sarri è un allenatore di assoluto valore – ha proseguito Criscitiello – e rappresenta un vero e proprio acquisto per la Lazio. Ha già una buona squadra a disposizione e, con la sua guida, il gruppo può crescere ancora molto. È una figura che dà certezze e continuità. Sabato, nel match contro l’Avellino, si potrà già intravedere qualcosa della nuova Lazio».

Anche l’aspetto emotivo non sarà trascurato:

«Giocare contro la Lazio per l’Avellino è un’occasione speciale, anche simbolica. Ma lo spettacolo non sarà solo in campo: anche sugli spalti ci aspettiamo grande entusiasmo, con la presenza delle curve delle due squadre. Sarà una bella festa di sport».

Il match Lazio–Avellino sarà dunque un test utile per la squadra di Sarri, ma anche un momento di aggregazione e memoria, nel segno del calcio vero.