Domenico Criscito torna al Genoa, è ufficiale l’acquisto del difensore dallo Zenit San Pietroburgo: ne dà l’annuncio proprio il Grifone

Il Genoa accoglie un calciatore che in rossoblu ha scritto pagine importanti, si tratta di Domenico Criscito. Reduce da una lunga esperienza con lo Zenit San Pietroburgo, il difensore campano è di nuovo del Grifone, è ufficiale.

Dopo sette anni in Russia, l’ex bianconero è tornato a Marassi. «Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono rossoblù» è quanto ha scritto il profilo Twitter del Genoa, annunciando la presentazione ufficiale per mercoledì 6 giugno.