Infortunio Criscito, Shevchenko nel recupero per il derby

Il Genoa spera di recuperare capitan Criscito in vista del weekend e per la sfida delicata contro la Sampdoria

Il Genoa spera di recupera Domenico Criscito in vista del derby della lanterna contro la Sampdoria. Una partita cruciale per la stagione dei rossoblù e per recuperare morale ed energie per risollevare una classifica al momento deficitaria.

Shevchenko dal suo arrivo non ha mai avuto la rosa al completo, ma ora punta a recuperare almeno il capitano. Da lunedì Criscito si allena con il gruppo, ma sarà la rifinitura a dare l’indicatore del suo recupero. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.