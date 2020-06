Roma, paura per Cristante: due ladri hanno tentato di derubarlo

Solo tanto spavento per fortuna per il calciatore della Roma Cristante che ha subito un tentativo di rapina

Tanta paura ma per fortuna il tutto si è risolto nel migliore dei modi. Solo qualche giorno fa fu il calciatore del Milan Castillejo ad essere derubato a Milano lo stesso, purtroppo, è accaduto al calciatore della Roma Cristante.

Come riporta Il Messaggero il giallorosso sarebbe stato assalito su Viale Angelico da due persone in scooter che lo hanno minacciato con una pistola per farsi consegnare il Rolex che aveva al polso. Fortunatamente il calciatore è riuscito a divincolarsi e a scappare.