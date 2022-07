Cristiano Ronaldo fa braccio di ferro con lo United: Mendes si guarda intorno CR7 vuole lasciare i Red Devils

Cristiano Ronaldo vuole andare via, ma il Manchester United per ora fa muro.

Come riferito da Fabrizio Romano via Twitter il fuoriclasse portoghese sta vivendo una situazione simile a quella attraversata lo scorso anno con la Juve. Ronaldo ha manifestato la volontà di cambiare aria a Ten Hag, ma i Red Devils non accettano. E l’agente Mendes, come nel 2021, aspetta il momento opportuna.