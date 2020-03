La madre di Cristiano Ronaldo, Dolores de Aveiro, è stata dimessa dall’ospedale dopo due settimane dall’ictus

Arrivano buone notizie dal Portogallo per Cristiano Ronaldo. Come riportato dal Correio da Manha, la madre Dolores de Aveiro sarebbe stata dimessa dall’Hospital Particular di Madeira, dove era stata ricoverata due settimane fa a causa di un ictus.

La donna osserverà un periodo di riabilitazione presso la propria abitazione assistita da Elma Aveiro, sorella del fuoriclasse della Juventus.