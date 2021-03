Cristiano Ronaldo come Pelé: 767 gol, ora il record di Bican

Cristiano Ronaldo a 767 gol come Pelé: il record di Bican è a portata. CR7 proverà a diventare il miglior marcatore della storia del calcio

Con a rete realizzata in Juve-Spezia, Cristiano Ronaldo ha messo a segno il gol numero 767 della sua scintillante carriera, diventando il terzo marcatore della storie del calcio insieme a O Rei Pelé.

Nel mirino del Re portoghese, scrive Gazzetta, ci sono già l’abbordabilissimo Romario (772) e il più distante (ma non irraggiungibile) Bican (805). Il gol numero 767 è il ventesimo realizzato in questo campionato, che permette a Ronaldo di diventare l’unico giocatore ad aver segnato almeno 20 centri in ciascuna delle ultime 12 stagioni nelle top 5 leghe europee.