E’ ufficialmente partito il Cristiano Ronaldo day. Il portoghese è a Torino: visite mediche, visita alla Continassa, firma e conferenza stampa – 10

Cristiano Ronaldo è sbarcato sul pianeta Juventus. Il portoghese è arrivato pochi minuti fa a Torino, al J Medical, ed è stato accolto da tantissimi tifosi bianconeri che hanno già intonato i primi cori per il giocatore, uno in particolare: «Portaci la Champions». Grande ressa per l’arrivo di CR7. Il Cristiano Ronaldo day in casa Juve è appena iniziato: al via le visite mediche!

Juve, Ronaldo fa le visite mediche In diretta dallo Juventus StadiumÈ arrivato Cristiano Ronaldo!I primi passi bianconeri di CR7 raccontati da Jacopo Gerna.

Tanti tifosi per CR7 – ore 8.30

Già tantissimi tifosi all’esterno del J Medical dove, attorno alle 10, è atteso Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dopo aver dribblato nella giornata di ieri i tifosi, riceverà il primo segnale d’affetto da parte del popolo bianconero. Presenza imponente di forze dell’ordine: sono previsti tantissimi tifosi all’esterno del J Medical. Grande attesa per l’arrivo del giocatore portoghese del Real Madrid: il CR7 day è già iniziato, popolo juventino in trepidante attesa!

Cristiano Ronaldo day: tutta la giornata LIVE – ore 7

E’ arrivato il Cristiano Ronaldo day. Questa mattina, attorno alle 10, il portoghese varcherà i cancelli del J Medical e sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra, la Juventus. Il numero 7 è arrivato, a sorpresa, già nella giornata di ieri, durante la finale del Mondiale, per evitare la ressa che sicuramente si sarebbe creata a Caselle. Il giocatore ha cenato, insieme alla famiglia e insieme a Jorge Mendes, suo procuratore, e alla dirigenza della Juventus, presso i Rotari. Poi la notte in albergo e stamattina l’inizio ufficiale del Cristiano Ronaldo day. L’alieno è sbarcato a Torino e noi seguiremo, live, la sua prima giornata da bianconero.

Questo il programma del primo giorno a Torino di Cristiano Ronaldo: visite mediche al J Medical attorno alle 10, poi una visita al J Museum e alla Continassa, dove sorge il nuovo centro sportivo bianconero e dove incontrerà Massimiliano Allegri e la squadra, che ha già iniziato a preparare la nuova annata, poi alle 18:30 la conferenza stampa. CR7 lascerà Torino e tornerà in vacanza. Il giocatore dovrebbe aggregarsi al gruppo bianconero negli Usa, in tournée, ma il giocatore non avrebbe ancora preso una decisione e non è escluso che possa aggregarsi al gruppo al rientro a Torino.