In diretta live dalla sala stampa dell’Allianz Stadium di Torino, la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo come nuovo giocatore della Juventus: le sue parole

Live dalla sala stampa dell’Allianz Stadium di Torino, la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’asso portoghese, prelevato per oltre cento milioni di euro dal Real Madrid, verrà presentato oggi – lunedì 16 luglio 2018 a partire dalle ore 18 – dalla società bianconera ai giornalisti ed ai media accreditati: un evento assolutamente storico per la società torinese, ma più in generale per tutto il calcio italiano. CR7, che è arrivato ieri pomeriggio a Caselle in compagnia della compagna Georgina Rodriguez, della madre Maria Dolores e del procuratore Jorge Mendes, si è sottoposto in mattinata alle visite mediche presso lo J Medical ed è ora pronto alla firma sul contratto che lo legherà per le prossime quattro stagioni alla Juve. Tanti gli spunti di domanda per l’ex Real, voglioso di dimostrare a 33 anni di poter essere il giocatore più forte del mondo e di poter riportare la Champions League a Torino…

Per Ronaldo, che ha trascorso la notte presso il Parco La Mandria, di proprietà della famiglia Agnelli, una giornata sicuramente ricca di impegni quella di oggi: prima della presentazione il giocatore è stato accolto dai tifosi festanti all’ingresso del J Medical, quindi per lui le foto di rito e, soprattutto, la presentazione ai nuovi compagni (quelli già presenti in ritiro) presso il nuovissimo centro sportivo della Continassa, praticamente a due passi dall’Allianz Stadium. Per vedere il portoghese all’opera, tuttavia, i tifosi bianconeri dovranno attendere ancora un po’: CR7 ripartirà stasera per la Grecia, dove si stava godendo le vacanze dopo l’eliminazione del Portogallo dai Mondiali, e si radunerà al resto della squadra soltanto in vista delle prime amichevoli nel corso della tournée negli Stati Uniti della squadra bianconera. Qui di seguito la conferenza stampa in diretta live di presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juve aggiornata con le sue prime parole…

🔴🎥 IN DIRETTA DALL'ALLIANZ STADIUM: È il #CR7DAY. La conferenza stampa di presentazione di Cristiano Ronaldo.#CR7JUVE Gepostet von Juventus am Montag, 16. Juli 2018

18.59 – Terminata la conferenza stampa di presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juve.

Prime foto per Cristiano Ronaldo, con la nuova maglia della Juventus: gran bel sorriso per l’asso portoghese, felicissimo di indossare la casacca bianconera. Avrà naturalmente la maglia numero sette. Nelle foto presenti Marotta, Agnelli, Paratici e Jorge Mendes.

Un’opinione su Benatia. «Mi ha dato un po’ di botte (ride, ndr), ma è un grande giocatore, sarà molto interessante averlo come compagno»

Come ti immagini l’incontro con Ancelotti? «Sarà una persona che porterò sempre nel cuore, ma ognuno di noi vorrà vincere»

Come ci si sente ad essere Cristiano Ronaldo, un esempio per tutti? «Voglio sempre essere un esempio, dentro e fuori dal campo, aiutando i giovani, non cambierà nulla. Sarà un momento bellissimo della mia carriera: voglio aiutare la squadra e la squadra mi aiuterà»

La Juventus cosa può dare a Cristiano Ronaldo? «La Juve mi ha dato una eccellente opportunità, mi hanno valorizzato come persona. Per me è un passo avanti nella mia carriera. Sono onorato perché la Juve ha pensato a me. Spero di conquistare tanti trofei qui»

Hai già deciso con Allegri la data del debutto? «Non ancora, inizierò ad allenarmi il 30 luglio, ma io voglio debuttare in campionato. Il giorno 12 farò la prima partita»

La Juve è stata l’unica offerta ricevuta? «Sì, è stata l’unica»

Avevi già deciso dopo la partita contro il Liverpool di andare via? «No, non ci avevo ancora pensato. Sto bene sotto tutti i punti di vista: il trasferimento mi rende orgoglioso, arrivare qui è una motivazione grande, sono differente dagli altri giocatori: altri vanno in altri paesi alla mia età, io sono ancora motivato come sempre. A Kiev non avevo ancora deciso nulla. Ma ringrazio al presidente e al club per aver pensato a me. La forma non è tanto importante, io sto bene atleticamente e mentalmente, per questo aver formalizzato questo trasferimento mi rende orgoglioso. Alcuni pensano che alla mia età la carriera sia finita, ma per me non è così. A 23 anni, scusa, 33 anni».

PER PARATICI – Quanto messaggi hai ricevuto da altri giocatori in questi giorni? «Nono, mi hanno messaggiato tanto loro: sono entusiasti, tutti entusiasti, per l’arrivo di Cristiano Ronaldo»

Conosci bene i rivali che incontrerai in Serie A? «Io non ho rivalità con altri giocatori. Non è mia etica o modo di vivere paragornarmi a qualcuno. La nostra grande sfida è provare a vincere ogni partita, fare il meglio possibile in campionato. Tutti parlano della rivalità con Messi, ma ognuno lotta per la propria maglia e alla fine si vedrà chi è il migliore»

Un tuo ritorno allo Sporting Lisbona, dopo l’avventura alla Juventus, è possibile? «Non penso a cosa accadrà dopo la fine del contratto con la Juve. Sporting fa parte del mio cuore, ora voglio solo vincere con questa maglia. Poi ci penserò»

Quanto ha inciso la standing ovation allo Stadium? «E’ stato magnifico, li ringrazio per il modo in cui mi hanno accolto. Darò risposte dentro al campo. Ringrazio tutti coloro che sono presenti qui per me»

La Champions League, quanto conta che la Juve voglia questa coppa? «La Champions League è un trofeo che tutti vogliono vincere. Possiamo farcela, lotteremo per tutti i trofei, la competizione è pesante, ma dobbiamo stare tranquilli e concentrati. Spero di poter aiutare la Juventus a farla vincere. Non ha vinto perché le finali sono una incognita. Le cose devono andare in maniera naturale, vedremo cosa succederà».

Il campionato italiano è molto difficile. Per questo sei venuto alla Juve? «La mia vita e la mia carriera non è mai stata facile: non sono il tipo che rimane seduto sulla sedia, voglio sempre fare qualcosa di grande. Sono tranquillo, sarà una sfida difficile, ma sono pronto».

Ci sono tanti tifosi del Real Madrid tristi. «Ringrazio i fan, ma ora devo concentrarmi su questa nuova tappa della mia vita. Devo dimostrare agli italiani di essere un giocatore al top, i numeri sono lì da vedere, ma sono ambizioso e non voglio rimanere nella mia zona di confort: voglio lasciare un segno nella storia della Juve».

Continuerai con la Nazionale? Sei stato triste di essere andato via dal Real Madrid? «Darò sempre il meglio per il mio paese, non gli volterò mai le spalle: se potrò ancora aiutare la nazionale lo farò. Sulla mia carriera? Ho voluto fare questa scelta, di andare nel miglior club italiano: altri vanno in altri paesi, io sono qui».

Cosa vedi se guardi ai tuoi prossimi anni di vita? «Mi godo il calcio e il presente, sono ancora molto giovane e amo le grandi sfide. E’ stata una carriera da sogno, non avrei mai sperato di poterla fare, è una grande sfida e sono molto preparato. Le cose andranno bene come in passato. Sono tranquillo e fiducioso».

Perché hai scelto la Juve? «Non è stato facile lasciare il Real Madrid, ma avevo preso questa decisione da tempo. Potevo venire qui già un po’ di tempo fa. Un passo molto importante per la mia carriera, è stata una decisione facile».

18.32 – Presente, al fianco di Cristiano Ronaldo, il direttore sportivo Fabio Paratici (ritenuto fondamentale nella trattativa) e la responsabile dell’ufficio stampa della Juventus Enrica Tarchi.

18.31 – INIZIA LA CONFERENZA STAMPA DI CRISTIANO RONALDO!

18.30 – Arrivato anche Beppe Marotta.

18.29 – Alla presentazione di Cristiano Ronaldo ci sarà anche Andrea Agnelli: il presidente della Juventus è presente.

18.26 – La sala Gianni e Umberto Agnelli è piena. L’attesa è tanta. La Juventus sta per presentare il colpo del secolo: Cristiano Ronaldo.

18.25 – Scatta il conto alla rovescia. Tutto pronto: Cristiano Ronaldo fra pochissimo parlerà da giocatore della Juventus.

18.24 – La sala nella quale verrà presentato Cristiano Ronaldo ora è gremita in ogni ordine di posto. Non manca più nessuno. Anzi no, manca il portoghese, che fra pochissimi minuti farà irruzione di fronte ai giornalisti accreditati.

18.22 – Tutto pronto: fra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juve. Segui la diretta live su Calcio News 24.

18.20 – Alla conferenza stampa non ci sarà soltanto Cristiano Ronaldo, ma anche l’entourage del giocatore e pure la famiglia: Georgina, la compagna, e Dolores, la madre, saranno in prima linea.

18.17 – All’esterno dello stadio sta succedendo di tutto: un nubifragio si è abbattuto su Torino, ma i tifosi non mollano. E aspetteranno l’uscita dallo stadio di Ronaldo fino a tarda serata.

18.15 – Niente sala conferenze per la presentazione di Cristiano Ronaldo, che verrà celebrato nello spazio dove di solito la Juventus organizza gli eventi privati con gli sponsor e i giocatori. Più di duecento giornalisti presenti da CR7: un evento storico.

18.10 – Fra le tante persone che Cristiano Ronaldo ha incontrato non può non essere citato Giorgio Chiellini, avversario di mille straordinarie battaglie. Bellissimo l’abbraccio fra i due, una sorta di santa alleanza in nome della Champions League, la coppa che i tifosi chiedono alla Juventus e a CR7.

18.00 – Oggi si è anche svolto il primo incontro fra Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri alla Continassa. Una chiacchierata cordiale, per sancire un rapporto pronto a diventare sempre più solido. Poi si è registrato pure l’incontro con i compagni di squadra: significativa la foto con Miralem Pjanic. Quasi un modo per trattenerlo dalle golose sirene del Barcellona.

17.50 – Ancora tanta la gente all’esterno dell’Allianz Stadium. Un calore mai visto prima, nonostante a Torino siano sbarcati fiori di campioni da tutto il mondo. Anche Emre Can, accolto qualche settimana fa dal mondo Juve, non si era nemmeno avvicinato al contesto che si sta delineando con Cristiano Ronaldo. C’è una città che lo sognava da tempo, che lo bramava. E i tifosi sono in delirio: lo hanno aspettato tutto il giorno e sperano di vederlo ancora all’esterno dello Stadium, nonostante si stia abbattendo un nubifragio su Torino. A testimonianza dell’eccezionalità dell’evento.

17.45 – Il colpo del secolo si è materializzato a Torino. Lo ha già fatto, a dire il vero, dalla giornata di ieri, scendendo dall’aereo che lo ha portato a Caselle dalla Grecia nel bel mezzo della finale dei Mondiali Francia-Croazia. Alle 9:55 è cominciata una nuova era nella storia della Juve. Cristiano Ronaldo ha varcato i cancelli del J-Medical per effettuare le visite mediche con il suo nuovo club: pochi sorrisi, grande serietà e soprattutto tanta voglia di misurarsi con una nuova realtà che lo ha accolto come, se non meglio di un re. Accolto da 1500 tifosi, CR7 ha voluto dedicare un saluto ai suoi nuovi tifosi prima di sottoporsi ai test medici di rito. I test clinici sono terminati attorno alle 15:40, quando il fuoriclasse ex Real Madrid è uscito. Subito dopo il fenomeno di Madeira si è diretto al centro sportivo della Continassa dove ha salutato il tecnico Massimiliano Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra. Fra poco, precisamente alle 18.30, via alla conferenza stampa direttamente dall’Allianz Stadium. E’ possibile seguire la diretta su Sky Sport 24 o su Tgcom 24.

17.30 – Tutto quasi pronto per la conferenza stampa di presentazione di CR7