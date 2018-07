Cristiano Ronaldo è atterrato a Caselle! Le prime immagini del suo sbarco a Torino: domani visite mediche e presentazione alla Juve

Ci siamo, l’attesa sta per terminare. Dopo giorni di trepidazione da parte dei tifosi bianconeri, Cristiano Ronaldo, insieme alla compagna Georgina Rodriguez, è sbarcato all’aeroporto Caselle di Torino per intraprendere la sua nuova avventura con la Juventus. La società, aveva già comunicato che la presentazione del fenomeno portoghese si sarebbe svolta domani e l’arrivo di CR7 conferma quanto scritto. Domani, dunque, sarà il “Cristiano Ronaldo Day” con il giocatore che svolgerà le visite mediche di rito al J Medical Center per poi prender parte alla conferenza stampa di presentazione e aggregarsi alla rosa di Massimiliano Allegri.