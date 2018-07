Cristiano Ronaldo day: tutte le tappe del portoghese a Torino

Popolo juventino in estasi per l’arrivo del Cristiano Ronaldo day. Il conto alla rovescia è iniziato: ecco i luoghi visitati dal portoghese

Sale l’attesa per il Cristiano Ronaldo day. Il giocatore della Juventus sbarcherà a Torino nella giornata di domani e potrà rendersi conto dell’affetto del popolo bianconero nei suoi riguardi. Un affetto scoppiato dopo l’ufficialità da parte della Juventus con i tifosi che hanno preso d’assalto lo store online e gli store di Milano e Torino per assicurarsi la maglia della Juventus, la numero 7, di Cristiano Ronaldo, quella lasciatagli generosamente da Juan Cuadrado. Domani mattina, attorno alle 10, ci sarà lo sbarco di CR7 a Torino. Il portoghese ha interrotto le sue vacanze per tornare a Madrid e a breve dunque lascerà la Spagna per il primo contatto con la sua nuova realtà, quella bianconera. Previsto un bagno di folla già all’aeroporto di Caselle per il nuovo numero 7 bianconero per quanto la zona sarà blindata dalle forze dell’ordine.

Dopo lo sbarco a Torino, il campione portoghese si recherà al J Medical per le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto con la Juventus. Poi la conferenza stampa, fissata per le 18:30 che non si terrà come di consueto nella sala stampa, troppo piccola per gestire il flusso di richieste di accredito arrivata da tutto il mondo, ma nel Club Gianni e Umberto Agnelli, 650 metri quadrati, l’area più esclusiva dell’Allianz Stadium. Un ritorno dunque all’Allianz Stadium. La prima volta da quel 3 aprile, dove, forse, tutto è iniziato con la rovesciata e la standing ovation dei tifosi bianconeri: «Una cosa incredibile, non mi era mai successo in tutta la carriera, voglio ringraziarli» disse il portoghese dopo la gara. Tra le visite e la conferenza, però, è prevista anche una puntata al quartier generale bianconero della Continassa, adiacente allo Stadium, dove dovrebbe salutare anche il suo nuovo tecnico, Max Allegri, e i suoi nuovi compagni. Poi la ripartenza per le vacanze: CR7, reduce dalle fatiche Mondiali, si aggregherà al gruppo juventino nella tournée negli USA.