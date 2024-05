Milan, Gabbia: «È come se non fossi andato mai via, al Villarreal ho imparato QUESTO»

Le parole di Matteo Gabbia, difensore del Milan, sulla sua stagione con i rossoneri. Tutti i dettagli in merito

Matteo Gabbia ha parlato a Unlocker Room – The Rossoneri Podcast della stagione del Milan.

STAGIONE QUEST’ANNO E PRESTITO AL VILLARREAL – «E’ stato molto strano. Sapevo di dover andare via questa estate, avevo parlato anche con il mister. All’inizio dell’estate avevo delle possibilità che non mi facevano vivere quell’emozione che volevo sentire. Il giorno in cui siamo partiti per l’America, ho sentito il mio agente che mi diceva di non partire perché era tutto fatto con il Villarreal. Ma eravamo sull’aereo e quindi sono partito. Il mio procuratore ha sentito il direttore Furlani e mancavano ancora delle cose, gli hanno detto che finché non era tutto definito sarei dovuto rimanere giustamente con il Milan. Ho fatto due o tre giorni a Los Angeles fino a che non è stato tutto definito e sono tornato indietro. E’ nata abbastanza velocemente e da subito mi è piaciuta come esperienza, ero voglioso di mettermi in gioco anche in un paese e campionato diverso. E’ stato molto bello, sono stato felice della scelta che ho fatto, di come sono andati i sei mesi e poi di essere tornato ovviamente».

