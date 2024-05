De Marchi: «Sta mancando il DNA Juve. Thiago Motta? Da LUI mi aspetterei QUESTO»

Le parole di Marco De Marchi, ex difensore della Juventus, sulla stagione ed il futuro del club bianconero

Marco De Marchi, ex difensore della Juventus, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24.

Il secondo ciclo Allegri è giunto al termine?

«Anche lì parlo da spettatore, le valutazioni devono essere fatte dall’interno. C’è in ogni caso un malumore generale che posso avvertire guardando da fuori, ma c’è anche da dire che Giuntoli, che reputo tra i migliori, si è ben inserito in una situazione in cui la Juventus deve riformarsi, considerando i problemi che ci sono stati. Lui saprà sicuramente cosa fare. I problemi degli ultimi tempi mi fanno pensare che sia complicato continuare un certo tipo di percorso, ma va considerato che Allegri ha un altro anno di contratto e dal punto di vista finanziario ha un certo peso».

Come vedrebbe Thiago Motta sulla panchina bianconera?

«Il Bologna è un club che vedo con più continuità rispetto ad altri e quello che ha fatto Motta è qualcosa di straordinario. Ha dato seguito alle indicazioni che si avevano su di lui da quando ha iniziato a fare l’allenatore e ha dimostrato in pochissimo tempo di poter plasmare una squadra con giocatori inseriti dalla capacità, che sanno tutti, di Sartori. Motta è stato eccezionale a far si che questi giocatori performassero in maniera eccelsa. Bologna è una piazza molto importante, poi non so se competerà per lo Scudetto, ma quanto fatto ora è aver coronato un percorso di lavoro di tanti anni. Io credo sia un allenatore che possa rimanere a Bologna, poi mi devo togliere le vesti da tifoso e oggi come oggi, ti dico, è difficile trattenere un tecnico che può avere richieste di club importanti con grandi ambizioni».

Su Roma-Juve, cosa dobbiamo aspettarci dallo scontro dell’Olimpico?

«La Roma viene da un tour de force non da ridere, sicuramente c’è possibilità di trovare anche un avversario stanco. La squadra di De Rossi in casa è straordinaria, ha un pubblico unico nel suo genere, un pubblico che forma il dodicesimo uomo per trascinarti alla vittoria. Dipende anche secondo me dal risultato che faranno in Coppa col Leverkusen, perchè se arrivano con un risultato importante possono superare anche la fatica, altrimenti può esserci un controaccolpo. La Juve dal canto suo deve fare la Juve, quella che tutti conosciamo e che in poche gare ha dimostrato di essere. Devono entrare in campo per vincere, è nel DNA di questa società, un po’ mancato negli ultimi tempi. Ma ha tutto per fare una gara positiva».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVETUS NEWS 24