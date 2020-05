Cristiano Ronaldo è tornato: l’arrivo della stella della Juve alla Continassa

Cristiano Ronaldo si è presentato alla Continassa per la ripresa degli allenamenti con la Juve: ecco l’arrivo di CR7 presso il JTC

(Dal nostro inviato) – Cristiano Ronaldo is back. L’attaccante è arrivato alla Continassa questa mattina alle ore 9:21 dopo aver osservato il periodo di isolamento di 14 giorni dal ritorno dal Portogallo.

Il giocatore si sottoporrà a visite mediche per poi poter tornare disponibile per le sedute di allenamento a gruppi ridotti tra le file bianconere, in attesa di novità sul protocollo.