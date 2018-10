Cristiano Ronaldo, il Sun: spuntano altre 3 donne? C’è anche Ruby

Nuove accuse di stupro per Cristiano Ronaldo. Altre tre donne pronte a parlare? In Inghilterra spunta anche il nome di Ruby

Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Ma non solo. Il caso del calciatore della Juventus, tornato alla luce dopo quasi 10 anni in seguito alle inchieste del Der Spiegel, sta avendo ampio risalto negli USA ma anche in Inghilterra. Ieri, per esempio, l’inglese Sun ha tirato fuori un tris di altre donne che accuserebbero Cristiano e si sommerebbero a Kathryn Mayorga, spinta anche dal movimento femminista metoo. Ed è spuntato fuori, nuovamente, il nome di Ruby Rubacuori.

Il suo nome era saltato fuori anche alcuni anni fa. Lei aveva confessato di esser stata pagata da Cristiano Ronaldo per una notte di sesso quando era ancora minorenne. Parole che non furono ritenute attendibili ma che sono ancora nelle carte. Intanto, come detto, sarebbero spuntate fuori altre tre accuse da tre donne diverse: una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda di essere stata ‘ferita’, la terza di aver firmato un patto di riservatezza con il calciatore nel 2009, esattamente come la Mayorga. I legali di quest’ultima hanno annunciato battagli, valuteranno le altre testimonianze e già quest’oggi promettono nuove rivelazioni.