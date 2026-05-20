Napoli, suggestione Sarri: il Comandante tra il ritorno in azzurro e l’Atalanta

Napoli, Maurizio Sarri potrebbe tornare in panchina: ecco quale sarà il futuro del tecnico dopo la separazione con la Lazio

Il direttore sportivo Manna ha impostato l’azione, Aurelio De Laurentiis l’ha rifinita e ora spetta a Maurizio Sarri il tiro decisivo. Il Corriere dello Sport riassime così la situazione. Il tecnico si trova davanti a una scelta cruciale: cedere al corteggiamento del Napoli o accettare la corte dell’Atalanta. Il Maradona non ha mai dimenticato il suo “Comandante”, l’artefice di un calcio meraviglioso che sfiorò lo scudetto nel 2018. Oggi, De Laurentiis vuole affidargli la delicata stagione del Centenario azzurro. Tuttavia, il pressing dell’Atalanta, guidata nelle operazioni da Giuntoli, è serrato. Aurelio ha fretta e attende una risposta immediata prima di volare negli Stati Uniti a inizio giugno.

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L’offerta azzurra e il nodo Lazio

Dopo la scelta di Conte di interrompere il rapporto con un anno di anticipo, il Napoli ha premuto sull’acceleratore. L’offerta messa sul tavolo per convincere Sarri è chiara e strutturata:

Contratto : biennale con opzione per il terzo anno.

: biennale con opzione per il terzo anno. Autonomia : pieno controllo sulle scelte relative ai collaboratori dello staff.

: pieno controllo sulle scelte relative ai collaboratori dello staff. Mercato : il primo acquisto promesso è Mario Gila, suo fedelissimo valutato 25 milioni.

: il primo acquisto promesso è Mario Gila, suo fedelissimo valutato 25 milioni.

In questo scenario, Sarri si ritroverebbe a gestire una rosa stellare in Champions League, con innesti del calibro di De Bruyne, Alisson e Hojlund, perfetti per esaltare il suo collaudato 4-3-3. A Bergamo lo attenderebbe invece la Conference League, ma con un progetto tecnico ugualmente solido. L’ostacolo principale, in ogni caso, rimane la necessità di liberarsi dall’attuale contratto fino al 2028, trattando con un osso duro come Claudio Lotito.

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Il Piano B di Manna

Il Napoli, seguendo il manuale della buona dirigenza, non si fa trovare impreparato e tesse le sue tele alternative:

Massimiliano Allegri : profilo caldissimo, reduce da un periodo turbolento al Milan e già in passato vicinissimo a sedersi sulla panchina azzurra.

: profilo caldissimo, reduce da un periodo turbolento al Milan e già in passato vicinissimo a sedersi sulla panchina azzurra. Vincenzo Italiano: opzione più defilata, attualmente impegnato a sciogliere le riserve sul suo futuro a Bologna.

Il Napoli si prepara così ad accogliere il suo sesto allenatore in quattro anni solari, dopo Spalletti, Garcia, Mazzarri, Calzona e Conte.