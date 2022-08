Cristiano Ronaldo per Osimhen, in Inghilterra se la ridono: «Come offrire McTominay per Koulibaly...»

Impazzano le voci sul possibile “scambio” tra il Napoli e Manchester United Osimhen-Cristiano Ronaldo, ma in Inghilterra si fa ironia sulla trattativa

Negli ultimi giorni in ambiente Napoli non si parla d’altro: il possibile approdo di Cristiano Ronaldo in azzurro con Osimhen al Manchester United per oltre 100 milioni. Affare possibile? Molto difficile. E c’è chi Inghilterra se la ride.

James Nalton, giornalista del Guardian, sul suo profilo Twitter ha infatti fatto un simpatico paragone per spiegare la trattativa: «Offrire Cristiano Ronaldo per Osimhen è come offrire McTominay per sostituire Koulibaly».