Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: «Siamo proiettati sul futuro»

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio con un post su Instagram dopo l’eliminazione della Juve in Champions League

Torna a parlare Cristiano Ronaldo dopo la debacle di Champions League della Juve contro il Porto. Lo fa attraverso un post su Instagram alla vigilia della trasferta in campionato in casa del Cagliari.

«Non è tanto importante quante volte cadi nella vita, ma piuttosto quanto velocemente e più forte ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già proiettati sul match contro il Cagliari, sulla corsa per la lotta in campionato, per la finale di Coppa Italia e in tutto quello che possiamo ancora ottenere da questa stagione». TUTTE LE DICHIARAZIONI SU JUVENTUSNEWS24.