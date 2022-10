Cristiano Ronaldo torna al gol: prima gioia in questa stagione di Premier League

Riecco il portoghese: Cristiano Ronaldo segna la prima rete in questa Premier League

Ronaldo timbra anche in questa Premier League.

L’ex campione della Juve, subentrato dalla panchina a Martial al 29′, ha ricevuto palla in profondità da Casemiro e col sinistro ha trafitto Pickford in Everton United.

Per lui è la prima gioia in questa stagione di Premier League col Manchester United e la seconda in stagione dopo il gol segnato in Europa League. E le reti con i club sono 700, altro record per il fuoriclasse portoghese.

Everton 1×2 Manchester United Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/JElF5943Z4 — Fast GøaIs. (@iF29s) October 9, 2022

il video.