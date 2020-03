Cristiano Ronaldo vola dalla madre: in dubbio per Juve Milan

Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la sfida di Coppa Italia contro il Milan dopo il ricovero della madre Dolores

Brutte notizie per la Juventus a poche ore dalla sfida contro il Milan, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Cristiano Ronaldo potrebbe essere il grande assente del match.

Il fuoriclasse bianconero, come rivelato da Sky Sport, potrebbe volare in queste ore in Portogallo per assistere la madre Dolores, ricoverata in terapia intensiva (ma in stabili condizioni) dopo essere stata colpita da un ictus.