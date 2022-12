Croazia, Perisic: «Non ho avuto contatti con Lautaro Martinez...»

Ivan Perisic, esterno della Croazia, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale con l’Argentina

PAROLE – «Se ho avuto contatti con Lautaro Martinez? Durante la fase a gironi ci siamo sentiti, ora no. Ho presente che gli argentini hanno grande voglia di giocare per la loro Nazionale, la stessa cosa per Romero che è il mio attuale compagno al Tottenham».