Crotone, Antonello Preiti è un nuovo collaboratore dell’area tecnica

Il Crotone ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che Antonello Preiti è un nuovo collaboratore dell’area tecnica

Il Crotone ha annunciato che Antonello Preiti è un nuovo collaboratore dell’area tecnica. Ecco il comunicato ufficiale del club neo promosso in Serie A:

«Il Football Club Crotone è lieto di comunicare che entra a far parte della Società Antonello Preiti con il ruolo di collaboratore dell’area tecnica. Preiti, reduce dalle ultime collaborazioni a Cremona e a Tirana col Partizan, vanta una lunga esperienza come dirigente in Serie A avendo lavorato, tra le altre, anche per Genoa, Parma e Udinese. Lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo Peppe Ursino e con tutta la dirigenza. Al nuovo arrivato un caloroso benvenuto ed un in bocca al lupo per il suo lavoro in rossoblù».