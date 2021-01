Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

VICE SIMY – «I giocatori per venire al Crotone devi convincerli ed è difficile. Ora e prima in Serie A. In B vengono invece con entusiasmo. Noi come al solito cerchieremo di fare tre innesti importanti per la squadra. Poi ce la giocheremo».