Crotone, ds Ursino: «Simy e Messias meritano la Serie A»

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha fatto un bilancio stagionale ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni.

RETROCESSIONE – «Il campionato per noi è stato particolare: sì, avevamo vinto la Serie B, ma dovendo fare la Serie A subito non c’è stato un momento di pausa, e senza ritiro la squadra è stata in difficoltà fin dall’inizio. Comunque siamo stati capaci di valorizzare tre-quattro giocatori alla grandissima, cosa che non avevamo mai fatto al Crotone neanche quando abbiamo ottenuto migliori risultati. Potevamo fare di più e ci sono stati degli errori, ora cercheremo di non finire ultimi».

SIMY – «È cresciuto tantissimo nel corso degli anni, quest’anno fuori dal normale: può stare tranquillamente in Serie A, in una medio-alta. Sembra sgraziato ma non è così, ha ragione quando dice che è fatto in quel modo ma la palla la mette dentro. È molto intelligente e non si deprime mai. In panchina ci sta ma vuole arrivare sempre al massimo: l’ho visto in questi anni, sin dal primo minuto di Crotone ha avuto certe ambizioni e per me ci riuscirà».

MESSIAS – «Ha potenzialità enormi, è completo e può giocare in qualsiasi squadra della Serie A. Tecnica, progressione, dribbling: ha tutto, oltre ad essere molto serio. Uno integro come lui che non è stato mai sfruttato praticamente non ha 29 anni, gli dico sempre che ne ha 25, al massimo 26».

STROPPA O COSMI – «A Crotone è sempre stato fondamentale, sarà una scelta determinante. Non abbiamo ancora deciso, vedremo cosa succederà alla fine della stagione. Certamente sia Stroppa che Cosmi sono entrambi molto bravi: col primo abbiamo vinto un campionato, il mister attuale sta facendo un ottimo lavoro».