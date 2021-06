Crotone, Simy in uscita: piace Torregrossa. La posizione della Sampdoria

Il Crotone guarda al mercato alla ricerca di un sostituto per Simy. I rossoblù tentano Torregrossa: la posizione della Sampdoria

Manca ancora una settimana all’apertura ufficiale del calciomercato estivo ma iniziano già ad esserci i primi movimenti e i primi sondaggi sia in entrata che in uscita. Il Crotone, dopo la retrocessione dell’ultima stagione, dovrà ricostruire buona parte della rosa a partire dal sostituto di Nwankwo Simy.

Il club calabrese, secondo Il Corriere dello Sport, avrebbe bussato in casa Sampdoria per Ernesto Torregrossa. La punta ex Brescia è la prima scelta dei rossoblù, ma i costi elevati e la volontà dei blucerchiati di puntare sul centravanti complicano la trattativa. I calabresi, come riporta il quotidiano, avrebbero quindi messo nel mirino Andrea La Mantia come alternativa.