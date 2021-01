Crotone, Stroppa: «Abbiamo mollato dopo il terzo gol dell’Inter»

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Inter: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Nei primi venti minuti del primo tempo la squadra avrebbe potuto anche avere un risultato più rotondo, abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio e questo mi dispiace. Poi è chiaro che la partita si è messa in salita, anche se noi abbiamo regalato qualcosa al di là della qualità dell’Inter. Siamo stati bravi comunque a portare in parità la gara prima della fine del primo tempo».

CROLLO FINALE – «Peccato per il terzo e quarto gol che ci hanno fatto un po’ mollare. Purtroppo a livello difensivo individualmente non abbiamo tenuto botta, Lukaku ha fisicità ma non possiamo farlo girare in quel modo come in occasione del terzo gol. Alla lunga è venuta fuori la forza fisica dell’Inter e noi dopo il terzo gol abbiamo mollato, non so se per un calo mentale o altro».

ROMA – «Abbiamo sempre la necessità di fare punti, alla vigilia di queste gare si pensa sempre ad un pronostico negativo, ma quando scende in campo la squadra dimostra di esserci. Però al di là di questo bisogna fare qualcosa in più, cercando di sfruttare le occasioni che il campo ci presenta».