Allo stadio Scida, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Scida”, Crotone e Udinese si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Crotone Udinese 0-1 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

4′ Chance Crotone – Messias pesca Molina in area di rigore il quale anziché angolare il colpo di testa passa la palla a Musso che para facile

10′ L’Udinese si chiude – Azione insistita del Crotone, Reca riceve sulla sinistra, arriva quasi sul fondo e rimette in mezzo ma la difesa dell’Udinese riesce a chiudere con efficacia gli spazi.

12′ Tiro di De Paul – Conclusione da fuori area del numero 10 bianconero che Cordaz blocca facilmente.

18′ Ripartenza Udinese – Ripartenza dell’Udinese con De Paul che scarica per Pereyra il quale al momento del tiro scivola e fa sfumare l’azione

20′ Chance Crotone – Contropiede dei padroni di casa innescato da Molina, cambio gioco per Ounas che dalla destra rimette al centro per Petriccione. Il centrocampista tenta di verticalizzare per Simy ma la difesa dell’Udinese riesce a liberare la propria area di rigore.

27′ Molina vicino al gol – Il giocatore del Crotone tenta il tiro da fuori area con la palla che termina non lontano dall’incrocio dei pali.

30′ Chance per l’Udinese – Anche Nahuel Molina va alla conclusione per l’Udinese con un tiro-cross da posizione defilata che viene deviato sul fondo in scivolata da un difensore del Crotone.

35′ Tiro Pereyra – Ci prova il numero 37 bianconero con un destro dal limite dell’area che si perde sul fondo.

40′ GOL DELL’UDINESE – Nestorovski entra in area e calcia verso la porta di Cordaz che para con i piedi, la palla torna all’attaccante macedone il quale appoggia per l’accorrente De Paul che controlla e piazza con il destro

Migliore in campo: al termine del primo tempo De Paul PAGELLE

Crotone Udinese 0-1: risultato e tabellino

Rete: 40′ De Paul

CROTONE (3-5-2) – Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira (45′ Rojas), Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Cigarini, Luperto, Zanellato, Rispoli, Di Carmine, Vulic, Henrique, Riviere. Allenatore: Cosmi

UDINESE (3-5-2) – Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Braaf, Arslan, Micin, Llorente, Forestieri, Becao, De Maio, Zeegelaar. Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Massimi