Crotone, Ursino: «Parleremo con i giocatori per la B. Juric? Merita una big»

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni.

ULTIMO POSTO – «È stato un campionato tribolato, molto difficile. Ora possiamo sfruttare le ultime tre partite per scavalcare il Parma. Sarà un obiettivo stupido, ma per i ragazzi è importante non chiudere all’ultimo posto. Hanno fatto grandi sacrifici».

FUTURO – «Abbiamo una buona base, ma dovremo capire le intenzioni dei vari calciatori. La Serie B è difficile, l’anno prossimo sarà un A2 vista la forza delle squadre. Servirà mettere su una squadra competitiva. Crotone merita di risalire. E con il pubblico avremmo avuto un’altra classifica. La nostra politica è chiara: prima la salvezza, poi i playoff e magari qualcosa di più».

SIMY E MESSIAS – «È un giocatore che ha sempre molte richieste, anche all’estero. Quest’anno ci sono state più proposte dall’Italia. È il tipico goleador e negli ultimi due anni è cresciuto tanto. Messias? Anche lui ha molto mercato, lui può giocare in squadre medio-alte perché è completo. Qualsiasi osservatore fa una relazione positiva su di lui».

JURIC – «Non so se resterà a Verona. Lui è deciso e pensa sempre prima di fare una scelta. È un grandissimo allenatore, sta facendo cose straordinarie e deciderà per il meglio. Merita di allenare una squadra forte».