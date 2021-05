Crotone, Vrenna: «Vogliamo tornare in Serie A. Su Cosmi...»

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter

CROTONE IN SERIE B – «Siamo una realtà consolidata del mondo del calcio, anche se siamo una città molto piccola. Abbiamo la speranza di tornare il prima possibile in Serie A».

COSMI – «Ha dimostrato di valere la categoria. In questo momento ci concentriamo sulla parte finale della stagione per concludere in maniera dignitosa».