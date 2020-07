Ct Serbia a Milinkovic-Savic: «Lascia la Lazio»

Il commissario tecnico della Serbia ha consigliato a Sergej Milinkovic-Savic di lasciare la Lazio al termine della stagione

«La Lazio mi è piaciuta molto in questa stagione ma penso che il suo futuro dipenda solo da lui. Penso che adesso possa cambiare squadra e firmare per un top club europeo perché a Roma ha già fatto il massimo in una società rispettabilissima e che stimo. Credo che sia arrivato il momento per lui di fare l’ultimo grande salto di qualità».