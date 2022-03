Juventus, Cuadrado in dubbio per la Sampdoria: le ultime sulle condizioni dell’esterno colombiano

La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione alla sfida di campionato in casa della Sampdoria.

Non è presente Juan Cuadrado: il terzino colombiano, al centro anche di discorsi relativi al rinnovo, nella giornata di ieri aveva la febbre e oggi è rimasto a casa in via precauzionale.