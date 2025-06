Cuesta sulla panchina del Parma a 29 anni: ecco cosa facevano i suoi colleghi quando è nato

Parma, il paragone tra Cuesta e i suoi colleghi di Serie A: ecco dov’erano nell’anno in cui è nato il 29enne tecnico dei ducali

Carlos Cuesta è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma e, con i suoi 30 anni ancora da compiere, sarà il tecnico più giovane della prossima Serie A. Nonostante non stabilisca un nuovo record assoluto – detenuto da Paolo Beruatto, che debuttò nel 1992/93 a 29 anni – Cuesta si inserisce direttamente al secondo posto nella storia del campionato italiano per precocità in panchina. Nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, Cuesta arriva in Italia dopo l’esperienza da vice all’Arsenal e si troverà a guidare un Parma reduce dalla salvezza in A, con l’ambizione di rimanerci anche nella massima serie.

Il confronto con gli altri allenatori di Serie A evidenzia quanto sia anomala la sua giovane età: la maggior parte dei colleghi era già scesa in campo da calciatore professionista alla sua età, e alcuni addirittura allenavano già. I più vicini per età sono Fabregas (38 anni, Como) e Pisacane (39, Cagliari), mentre altri, come Allegri, Conte o Di Francesco, erano già protagonisti sui campi da gioco negli anni ’80 e ’90. In particolare, Sarri era in panchina in Eccellenza quando Cuesta non era ancora nato, e Gasperini allenava le giovanili della Juventus. Questo rende l’ingresso del tecnico spagnolo una novità assoluta nel panorama italiano, segno di un cambiamento generazionale in atto. In attesa degli ultimi annunci da parte di Fiorentina, Pisa e Cremonese, la Serie A 2025/26 si prepara ad accogliere il suo volto più giovane, con grande curiosità e aspettative.