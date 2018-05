Cutrone in doppia cifra: è il secondo U20 in Europa

Patrick Cutrone tocca quota 10 reti: il centravanti del Milan è il secondo Under 20 in Europa ad andare in doppia cifra

Con la doppietta messa a segno quest’oggi nel match contro la Fiorentina, valido per l’ultima giornata di Serie A Tim 2017/2018, Patrick Cutrone è riuscito a raggiungere quota 10 gol in Serie A. L’attaccante del Milan risulta essere il secondo calciatore nei migliori cinque campionati europei, nato dopo l’1/1/1998 ad aver raggiunto la doppia cifra, dopo Kylian Mbappé, centravanti francesi del Paris Saint Germain.

L’ultimo Under 20 ad essere riuscito ad andare in doppia cifra con il Milan e in generale nella nostra Serie A, è stato Alexandre Pato, che terminò la stagione 2008/2009 a quota 15 reti.