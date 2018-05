Milan-Fiorentina: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Milan-Fiorentina, 38ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Milan chiuderà sesto o settimo? Il club rossonero tornerà in Europa League ma vuole il sesto posto per evitare i preliminari e per farlo, senza fare calcoli e senza stare a guardare la sfida dell’Atalanta impegnata a Cagliari, dovrà battere la Fiorentina. I viola hanno disputato un’ottima seconda parte di stagione in un’annata disgraziata per la perdita di Astori ma non sono riusciti nella rimonta europea. Tra poco con tutti gli aggiornamenti in diretta su Milan-Fiorentina.

Milan-Fiorentina: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Milan-Fiorentina: formazioni ufficiali

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Senza gli squalificati Borini e Montolivo, maglia da titolare in vista per Locatelli oppure per il recuperato Biglia ma la sensazione è che Gattuso non rischierà l’argentino ad una manciata di giorni dal Mondiale. Sulla destra Calabria davanti ad Abate, in attacco consueto dubbio a tre tra Kalinic, Cutrone e Andrè Silva con minuti per almeno due su tre. Verso il recupero Vitor Hugo per l’ultima di campionato, anche se Pioli dovrebbe preferirgli la coppia Milenkovic-Pezzella con Laurini sulla destra. A centrocampo squalificato Veretout, con chances di titolarità per Dabo. Sulla trequarti aria di rilancio per Saponara, verso la panchina Eysseric.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Locatelli, Bonaventura; Suso, Kalinic, Chalanoglu.

Panchina: A.Donnarumma, Storari, Zapata, Abate, Antonelli, Biglia, Gomez, Musacchio, J.Mauri, A. Silva, Borini, Cutrone.

Squalificati: Borini, Montolivo

Diffidati: Chalanoglu, Locatelli

Indisponibili: Conti

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Dabo; Saponara, Chiesa; Simeone.

Panchina: Dragowski, Cerofolini, Hristov, Olivera, Bruno Gaspar, V.Hugo, Cristoforo, Eysseric, Gil Dias, Thereau, Falcinelli.

Squalificati: Veretout

Diffidati: V. Hugo

Indisponibili: Lo Faso

Gennaro Gattuso ha presentato Milan-Fiorentina in conferenza stampa e ha parlato anche di mercato: «Più di tre o quattro giocatori qui non arriveranno, la maggior parte resterà. Arriveranno giocatori di esperienza, che hanno giocato un certo tipo di partite, per rinforzare questa squadra di vuole questo. Ci mancano malizia e esperienza. Bisogna mettere vicini ai giovani questo tipo di giocatori. Aspettiamo cosa dirà l’UEFA e poi vedremo». A proposito di calciomercato, c’è pure la situazione di Suso a tener banco in casa Milan. Lo spagnolo se ne andrà o rimarrà in rossonero? Il tecnico ha una sua idea: «Ci ho parlato, non vuole andare via. Il problema di Suso è che ha una clausola. Nessun giocatore è venuto a bussare e dire che vuole andare via. Sta bene qui». Qualche rimpianto c’è. Gennaro Gattuso ripensa ai punti persi col Benevento, alle partite buttate via e anche a qualche altra situazione che non gli è piaciuta: «Potevamo evitare di far stancare qualche giocatore. Abbiamo avuto pochi infortunati, do merito alla parte medica. I rimpianti ci sono sempre, però. Sembro fissato col 4-3-3, sui moduli mi piace cambiare, anche il prossimo anno, ma per farlo bisogna lavorare sui concetti. Il rimpianto più grande è non poter giocare in modo diverso». Ora però il Milan si concentra sulla Fiorentina, dato che con una vittoria è sicuro di non fare i preliminari a luglio in Europa League: «Sono preoccupato per i ragazzi, forse non mi sopportano più. La Fiorentina non ha tensione, l’abbiamo tutta noi. Ho visto una squadra molto concentrata, ho parlato con loro, è un buon segnale. Domani dovremo fare tanta fatica, dovremo giocare con professionalità e voglia. Dovremo fare attenzione quando attaccheranno la profondità».

Milan-Fiorentina: i precedenti del match

Sono 155 i precedenti tra Milan e Fiorentina in Serie A. Il bilancio pende dalla parte rossonera con 70 vittorie mentre le vittorie della Fiorentina sono state 42 (43 i pareggi). A San Siro la musica non cambia: 46 successi del Milan in 77 precedenti, 20 pareggi e solo 11 vittorie dei viola. Sono stati 139 i gol segnati dai rossoneri in casa, 67 quelli viola. Gli ultimi due confronti a San Siro sono stati vinti dal Milan. L’ultima vittoria della Fiorentina risale al 02/11/2013: finì 0-2.

Milan-Fiorentina: l’arbitro del match

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere la sfida tra Milan e Fiorentina valida per la 38ª giornata di Serie A. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato da Dobosz e Giallatini. Il quarto uomo sarà Giacomelli. Al Var ci saranno Mazzoleni e Preti. Due i precedenti in Serie A tra Fabbri e il Milan, tutti quest’anno: Milan-Atalanta 0-2, Genoa-Milan 0-1 (nel 2015/2016 anche un precedente in Coppa Italia, vittoria per 3-1 dopo i supplementari, contro il Crotone). Sono 5 invece i precedenti tra Fabbri e la Fiorentina: il bilancio sorride nettamente ai viola che non hanno mai perso, ottenendo 4 vittorie e 1 pareggio (X in casa del Napoli il 10 dicembre del 2017), l’ultima sfida risale al 7 aprile, Roma-Fiorentina 0-2.

Milan-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Milan-Fiorentona sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta

