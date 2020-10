Il presidente della Lega Serie A Dal Pino si è soffermato sulle nuove disposizioni emanate ieri dal Governo per il mondo del calcio

Ieri il Governo ha emanato il nuovo Dpcm anche per quanto concerne il mondo del calcio. Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, critica il nuovo provvedimento parlando all’ANSA: ”

«Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia. Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l’economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere».