Dalbert al Rennes: domani le visite mediche. I dettagli dell’operazione

Ormai è fatta per il passaggio di Dalbert al Rennes: ecco i dettagli sull’operazione. Visite mediche in programma già domani

Trattativa in dirittura d’arrivo quella tra l’Inter e il Rennes: Dalbert si trasferisce in Francia. La partenza potrebbe avvenire già questa sera, con le visite mediche programmate domani come riportato da Sky Sport.

L’operazione verrà chiusa con un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro a favore dell’Inter. I nerazzurri ora potranno concentrarsi sulla trattativa per Marcos Alonso.