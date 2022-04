Dall’Inghilterra: Cristiano Ronaldo potrebbe andare da Beckham?

Dopo i rumour su Messi, dall’Inghilterra spunta l’ipotesi di un interessamenti di David Beckham su Cristiano Ronaldo.

Secondo l’opinionista Garth Crooks a BBC Sport, il classe 1985 portoghese non è felice a Manchester e dovrebbe rilanciare la sua carriera in un posto che gli permetta di risplendere, come certamente sarebbe l’Inter Miami.

LE PAROLE – «Questa stagione ha segnato 18 gol in 32 partite in tutte le competizioni, ma è lontano dai numeri di Madrid. A 37 anni nella lega più competitiva al mondo, ha più che rispettato le aspettative. Tuttavia, è pur sempre un giovane uomo che ha bisogno di uno scopo nella vita. E questo scopo potrebbe trovarsi negli USA. All’Inter Miami, con David Beckham formerebbe un’incredibile partnership ».