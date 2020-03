Dalla Spagna sicuri: il Barcellona ha bloccato Lautaro Martinez

In Spagna sono certi che il Barcellona abbia bloccato Lautaro Martinez per l’estate. Lo riporta il quotidiano Diario Sport

In Spagna non hanno dubbi. Il Barcellona ha messo le mani su Lautaro Martinez bloccandolo, di fatto, per la prossima estate. L’argentino è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati sul mercato estivo, il suo contratto con l’Inter scade nel 2023 e attualmente contiene una clausola rescissoria di 111 milioni valida solo per l’estero.

Sempre secondo il quotidiano catalano i blaugrana possono contare sul gradimento di Lautaro Martinez ed è in vantaggio sul Real Madrid, ma dovrà difendersi dalla concorrenza di Manchester City e Chelsea.