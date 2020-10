Dalot Milan, fatta per il terzino: domani le visite mediche

Diogo Dalot sarà un nuovo calciatore del Milan. Domani sono in programma le visite mediche del terzino destro portoghese

Il Milan piazza il colpo Diogo Dalot. Il terzino destro portoghese, di proprietà del Manchester United, sarà un nuovo calciatore del Milan rimpinguando un reparto già molto attrezzato.

Come riportato da Sky Sport domani sono in programma le visite mediche per il portoghese. Il terzino era anche nel mirino della Roma ma il Milan ha piazzato l’accelerata decisiva nelle ultime ore.