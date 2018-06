Il Manchester United ha chiuso per l’arrivo di Diogo Dalot, terzino sinistro del Porto che è stato vicino alla Serie A: Napoli, Juventus e Roma lo volevano

La Serie A saluta un giocatore che è stato accostato spesso al nostro campionato. Diogo Dalot, terzino del Porto, andrà a giocare nel Manchester United. Il giovane difensore è passato in maniera ufficiale ai Red Devils, che lo hanno accolto con un video sulla pagina Twitter. C’è un po’ di rammarico per le squadre italiane, dato che a più riprese sembrava destinato al trasferimento in A.

Lo voleva la Juventus, che per prima si è messa sulle sue tracce. In seguito lo ha messo nel mirino il Napoli, ma è stato un interesse passeggero perché si era appena infortunato Faouzi Ghoulam per la seconda volta. Infine anche la Roma lo ha inserito nella lista dei desideri. Ma né Juve, né Napoli, né Roma sono riuscite a farsi valere. Dalot è del Man Utd.