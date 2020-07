D’Ambrosio: «Abbraccio a Lautaro? Non è importante solo chi fa gol»

Danilo D’Ambrosio ha parlato all’intervallo di Inter-Bologna: queste le parole del terzino nerazzurro a Dazn

Danilo D’Ambrosio ha parlato all’intervallo di Inter-Bologna. Queste le parole del terzino a DAZN.

«Il mister ci chiede sempre di dare il 100% e di non far mai girare l’avversario ed è quello che abbiamo fatto. Dobbiamo solo essere più bravi a concretizzare. L’abbraccio con Lautaro dopo il gol di Lukaku? Per noi sono tutti importanti: non solo chi fa gol ma anche chi lo fa fare. È così che ragioniamo».