D’Ambrosio rientra in Italia: il difensore ex Inter e la famiglia tornano nel nostro Paese dopo la paura vissuta negli Emirati Arabi

D’Ambrosio torna in Italia, il giocatore ex Inter rientra nel nostro Paese mettendosi alle spalle le vacanze negli Emirati Arabi

L’incubo è finalmente giunto alla sua conclusione. Danilo D’Ambrosio e la sua famiglia hanno fatto ritorno in Italia, chiudendo una parentesi drammatica della loro vita. Il rientro ha permesso di mettersi alle spalle le paure vissute negli scorsi giorni a Dubai. Il viaggio si è trasformato in un’esperienza poco piacevole, ma la complessa situazione si è risolta nel migliore dei modi nelle ultime ore.

Il calciatore si trovava a Dubai per trascorrere un periodo di vacanza in compagnia della moglie e dei loro due figli piccoli (i quali compivano gli anni in quei giorni). Purtroppo, la serenità del viaggio è stata interrotta dalla recente escalation militare che ha coinvolto gli Emirati Arabi Uniti. Tali tensioni sono scaturite in risposta ai raid congiunti portati avanti da Stati Uniti e Israele su Teheran. Alla famiglia resteranno solamente i ricordi contrastanti di questa avventura. Adesso l’aspetto fondamentale è che tutti i membri si trovano al sicuro, sani e salvi all’interno della propria abitazione.

Per proteggersi dalle minacce esterne, il gruppo è stato costretto a trovare rifugio all’interno di un sottoscala situato nella casa di alcuni amici in zona. Ai microfoni di Sky Sport, Danilo D’Ambrosio aveva raccontato: «Abbiamo ricevuto tanti alert dai telefonini, in questo momento ci troviamo in casa di un nostro amico. Tre droni ci sono scoppiati praticamente in testa. Abbiamo preso l’occorrente dopo che ci hanno consigliato di spostarci da qualche struttura. Fino a qualche ora fa la situazione era abbastanza tranquilla, ora c’è preoccupazione. Da quello che so, l’aeroporto è stato chiuso. Non c’è allarmismo totale, comunque, ma è preoccupante per chi non è abituato a queste situazioni»