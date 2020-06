Damiani: «Agoume Inter, rinnovo ok. Karamoh deve giocare»

Damiani ha fatto il punto sui giovani dell’Inter. Da Karamoh ad Agoume e Gravillon: le parole del procuratore sportivo

L’agente Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com per fare il punto sui giovani assistiti di proprietà dell’Inter.

KARAMOH – «La più bella partita l’ha fatta con i nerazzurri. Mi auguro che giochi. Ha tutto per dimostrare il valore. Il lavoro paga e non è una frase fatta».

AGOUME – «Ha fatto un’altra apparizione e questo è importante. Il rinnovo non sarà un problema».

GRAVILLON – «Con il nuovo allenatore all’Ascoli speriamo faccia bene. Potrebbe andare in Francia ma non è detto, anche in Italia ci sono squadre che lo stanno monitorando».