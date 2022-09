Dani Alves: «Il migliore della storia? Dico Pelé! Messi e Cristiano Ronaldo...»

Il terzino brasiliano Dani Alves ha indicato Pelé come il miglior calciatore della storia secondo il suo parere

Dani Alves, terzino brasiliano ora in forza al Pumas, in una intervista a Hugo Sanchez ha indicato chi secondo lui è il miglior calciatore della storia.

MIGLIORE – «Scelgo Pelé perché ha cambiato il calcio mentre Messi ha cambiato una generazione. Poi sono brasiliano e tutte quelle persone che guardano il calcio… Ma se devo dire chi è il migliore della storia secondo me Pelé non dovrebbe rientrare in questo discorso perché è una categoria a parte e dico Messi».

CRISTIANO RONALDO – «Quel bastardo non ti lascia respirare. Contro di lui non ho fatto male ma è stato molto difficile, è una macchina da gol».