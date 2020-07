Dani Alves: «Messi non andrà via. Arthur? Era il nuovo Xavi»

Dani Alves ha parlato del futuro di Messi al Barcellona e dell’arrivo di Arthur alla Juventus: le sue dichiarazioni

Dani Alves ha affrontato diversi temi legati al mondo Barcellona ai microfoni di Radio Catalunya. Le dichiarazioni dell’ex Juventus.

BARCELLONA – «Il Barcellona ha sempre acquistato buoni giocatori, che hanno capito la filosofia di gioco. È importante capirsi con i compagni di squadra. C’è stato un cambiamento in questo senso, l’ho notato dall’esterno. Vedo tutte le partite e manca quell’identità tipica di una squadra dominante, così la gente non si diverte».

CAMP NOU INTITOLATO A MESSI – «È un vincente nato, non gli piace perdere ed è normale che sia arrabbiato. Vuole sempre vincere, come ho fatto io. Lo fa da tanto tempo, ecco perché percepisce quando le cose non vanno bene. È stato al Barça per molti anni ed è consapevole di cosa serva per vincere e aspirare a grandi obiettivi. Messi vuole sempre essere al top e ha bisogno di persone intorno per sentirsi forte. La sensazione è che ora tiri la macchina da solo, ma è umano. Non credo che andrà via. È la bandiera di questo club, di questa squadra e lasciarlo andare potrebbe essere il più grande errore che il Barça possa fare. Sarebbe un errore anche per lui: dovrebbe ritirarsi con il Barcellona, lo stadio Camp Nou cambiare il nome in Leo Messi».

ARTHUR – «Non mi ha chiesto alcun consiglio per firmare per la Juve. Non capisco: un anno fa era il nuovo Xavi e ora lo cedono. Le grandi squadre sono fatte in questo modo, non ti danno il tempo di adattarti».