Dani Alves, terzino del San Paolo, ha parlato del razzismo schierandosi in prima linea per combatterlo. Le sue parole.

«Dobbiamo essere visti come esseri umani e non come calciatori, piloti di Formula 1, cestisti o sportivi in generale. Dovremmo essere considerati come essere umani pensando che ogni vita è importante».