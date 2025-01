Dani Olmo, l’agente chiarisce: «Ora basta! Il giocatore è stressato. Futuro? Giocherà per quel club»

Dani Olmo, l’agente dello spagnolo frena le voci: ecco le sue dichiarazioni riportate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano

Ecco le dichiarazioni dell’agente di Dani Olmo che frenano le voci su un suo possibile passaggio in Italia (Milan su tutti). Le riporta Fabrizio Romano:

PAROLE – È una situazione stressante per Dani, come lo sarebbe per qualsiasi altro giocatore. Ma è un grande calciatore e una grande persona, e sta cercando di mantenere la calma. Ovviamente, Dani è un vincente e ama giocare le partite, non guardarle! Il Barcellona è la prima e l’ultima opzione. Dani, suo padre, la sua famiglia e io non pensiamo ad altre opzioni. Non stiamo trattando con nessun altro club. Dani è un giocatore del Barcellona e vuole essere un giocatore del Barcellona. Ha fatto un grande sforzo nella sua vita per arrivare al Barcellona. Era il suo desiderio da tanto tempo. Credo che il Barcellona porterà tutto a termine e ce la farà. La Liga dovrebbe aiutarli, invece di far circolare notizie secondo cui Dani potrebbe non essere disponibile per la nazionale, ma sono sicuro che resterà molti anni al Barça. È felice nel club e Dani ha voglia di stare lì.